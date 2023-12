Apéro concert avec Sophisticated Cats – Festival Marée Haute #2 Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2024 19:00, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Habitués de la scène et chouchous des danseurs, la musique de Sophisticated Cats vous fera inévitablement bouger du pied. Rock’n’Roll, Blues, Country, danse et bonne humeur seront les maîtres-mots..

2024-05-18 19:00:00

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



As regulars on stage and dance darlings, Sophisticated Cats’ music is bound to get your feet moving. Rock’n’Roll, Blues, Country, dance and good humor will be the watchwords.

Sophisticated Cats son asiduos al escenario y favoritos del baile, y su música está destinada a hacer mover los pies. Rock’n’Roll, Blues, Country, baile y buen humor serán las consignas.

Die Musik von Sophisticated Cats, die auf der Bühne zu Hause und ein Liebling der Tänzer sind, wird Sie unweigerlich dazu bringen, mit den Füßen zu wippen. Rock’n’Roll, Blues, Country, Tanz und gute Laune werden die Schlüsselwörter sein.

