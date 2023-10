Soirée Beaujolais mais pas que… Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 novembre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Profitez de la soirée Beaujolais pour venir déguster nos vins, assiettes de charcuterie, fromage, grillade et marrons grillés.

Soirée animée par le groupe « Why Not ».

Concours de madeleine et soupe..

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Take advantage of the Beaujolais evening to come and taste our wines, charcuterie platters, cheese, grilled meats and roasted chestnuts.

Entertainment by the « Why Not » group.

Madeleine and soup competition.

Aproveche la velada del Beaujolais para venir a degustar nuestros vinos, tablas de embutidos, quesos, carnes a la brasa y castañas asadas.

Animación a cargo del grupo « Why Not ».

Concurso de magdalenas y sopas.

Nutzen Sie den Beaujolais-Abend, um unsere Weine, Wurst- und Käseplatten, Gegrilltes und geröstete Kastanien zu probieren.

Abendunterhaltung durch die Gruppe « Why Not ».

Madeleine-Wettbewerb und Suppe.

Mise à jour le 2023-10-12 par ADT34