Concours de soupe Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 novembre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

A l’occasion de la Soirée Beaujolais, concours de soupe.

Préparez la soupe de votre choix et présentez-la avec une petite décoration.

Inscription obligatoire à la presse Penarroyas..

2023-11-18 19:00:00

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



On the occasion of the Beaujolais Evening, soup competition.

Prepare the soup of your choice and present it with a small decoration.

Registration required at the Penarroyas press.

Concurso de sopas con motivo de la Velada del Beaujolais.

Prepare la sopa de su elección y preséntela con una pequeña decoración.

Inscripción obligatoria en la prensa de Penarroyas.

Anlässlich des Beaujolais-Abends findet ein Suppenwettbewerb statt.

Bereiten Sie eine Suppe Ihrer Wahl zu und präsentieren Sie sie mit einer kleinen Dekoration.

Anmeldung bei der Penarroyas-Presse erforderlich.

