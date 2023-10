Concours de Madeleine Salvetoise Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 novembre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

A l’occasion de la Soirée Beaujolais, concours de madeleine salvetoise.

Apportez 2 madeleines pour 17h (une pour le jury, l’autre pour la dégustation).

Inscription obligatoire à la presse Penarroyas..

2023-11-18 17:00:00

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



On the occasion of the Beaujolais Evening, Salveto madeleine contest.

Bring 2 madeleines by 5pm (one for the jury, the other for tasting).

Registration required at the Penarroyas press.

Con motivo de la Velada del Beaujolais, concurso de magdalenas Salveto.

Traiga 2 magdalenas antes de las 17:00 (una para el jurado y otra para la degustación).

Inscripción obligatoria en la prensa de Peñarroyas.

Anlässlich des Beaujolais-Abends findet ein Wettbewerb für Salvetoise-Madeleines statt.

Bringen Sie bis 17 Uhr 2 Madeleines mit (eine für die Jury, die andere für die Verkostung).

Anmeldung bei der Penarroyas-Presse erforderlich.

