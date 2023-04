Spectacle : Voyage vers le monde des végétaux Rue le Clos du Gué Salle des fêtes, 24 juin 2023, La Salvetat-sur-Agout.

Ce spectacle s’inspire du rhizome, il se construit de parole en parole selon une mobilité et une souplesse essentielle qui rendent possible sa transmission permanente. Dans le creux de ce principe de multiplicité un portrait du végétal s’esquisse…

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



This show is inspired by the rhizome, it is built from word to word according to a mobility and an essential flexibility which make possible its permanent transmission. In the hollow of this principle of multiplicity a portrait of the plant is outlined…

Este espectáculo se inspira en el rizoma, se construye de palabra en palabra según una movilidad y una flexibilidad esenciales que hacen posible su transmisión permanente. En el hueco de este principio de multiplicidad, se esboza un retrato de la planta.

Diese Aufführung ist von einem Rhizom inspiriert, das sich von Wort zu Wort in einer wesentlichen Mobilität und Flexibilität aufbaut, die seine ständige Weitergabe ermöglicht. In diesem Prinzip der Multiplizität entsteht ein Porträt der Pflanze…

