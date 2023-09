Randonnée du jeudi : Rando à La Salvetat Rue Le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout Randonnée du jeudi : Rando à La Salvetat Rue Le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout, 23 novembre 2023, La Salvetat-sur-Agout. La Salvetat-sur-Agout,Hérault Randonnée de 9 km (niveau : moyen) organisée par le club des randonnées « Los Passejaïres »..

2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Rue Le Clos du Gué

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



9 km hike (level: medium) organized by the « Los Passejaïres » hiking club. Paseo de 9 km (nivel moderado) organizado por el club de senderismo « Los Passejaïres ». Wanderung von 9 km (Niveau: mittel), organisiert vom Wanderclub « Los Passejaïres ».

