CONCOURS DE BELOTE Rue LCL Bauclin Seuil-d’Argonne, 18 novembre 2023, Seuil-d'Argonne.

Seuil-d’Argonne,Meuse

Concours en individuel organisé par la section Loisirs de l’ACT. Début des inscriptions dès 13h. Buvette et petite restauration. Lot pour chaque participant. Renseignements par téléphone.

Pour passer un après-midi de détente en toute cordialité.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. 10 EUR.

Rue LCL Bauclin Salle des fêtes

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Individual competition organized by the ACT leisure section. Registration opens at 1pm. Refreshments and snacks. Prize for each participant. Information by telephone.

A friendly afternoon of relaxation.

Competición individual organizada por la sección de ocio de la ACT. Apertura de inscripciones a las 13.00 horas. Refrescos y tentempiés. Premios para cada participante. Información telefónica.

Una agradable tarde de relajación.

Einzelwettbewerb, der von der ACT-Sektion Loisirs organisiert wird. Beginn der Einschreibungen ab 13 Uhr. Getränke und kleine Snacks. Lot für jeden Teilnehmer. Informationen per Telefon.

Um einen entspannten Nachmittag in aller Herzlichkeit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-22 par OT COEUR DE LORRAINE