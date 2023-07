Souvenirs de Touraine. Les frères Neurdein et la photographie touristique Rue Lavoisier Tours, 1 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Le Mont Saint-Michel, la tour Eiffel, les châteaux de la Loire… À la simple évocation de ces monuments et hauts-lieux du tourisme en France, des images nous viennent à l’esprit. La photographie fut très tôt utilisée pour mettre en image les sites touristiques et des entreprises s’y sont spécialisées.

Samedi 2023-07-01 09:30:00 fin : 2023-09-07 12:30:00. EUR.

Rue Lavoisier

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mont Saint-Michel, the Eiffel Tower, the châteaux of the Loire? The mere mention of these monuments and landmarks of French tourism conjures up images in our minds. Very early on, photography was used to create images of tourist sites, and a number of companies specialized in this field

¿El Monte Saint-Michel, la Torre Eiffel, los castillos del Loira? La mera mención de estos monumentos y grandes lugares turísticos de Francia evoca imágenes en nuestra mente. La fotografía se utilizó desde el principio para crear imágenes de lugares turísticos, y varias empresas se han especializado en este campo

Der Mont Saint-Michel, der Eiffelturm, die Schlösser der Loire? Wenn wir an diese Sehenswürdigkeiten und touristischen Highlights in Frankreich denken, kommen uns Bilder in den Sinn. Die Fotografie wurde schon früh eingesetzt, um die Sehenswürdigkeiten ins Bild zu setzen, und Unternehmen haben sich darauf spezialisiert

