Course de caisses à savon Rue Larréguy Saint-Jean-de-Luz, 24 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La première course de caisses à savon organisée par la Maison Pariès avenue Larréguy à St Jean de Luz.

Restauration sur place

Infos et inscriptions par mail.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Rue Larréguy

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The first soapbox race organized by Maison Pariès on avenue Larréguy in St Jean de Luz.

Catering on site

Info and registration by e-mail

Primera carrera de soapbox organizada por la Maison Pariès en la avenida Larréguy de San Juan de Luz.

Catering in situ

Información e inscripciones por correo electrónico

Das erste Seifenkistenrennen, das vom Maison Pariès avenue Larréguy in St Jean de Luz organisiert wird.

Verpflegung vor Ort

Infos und Anmeldungen per E-Mail

Mise à jour le 2023-06-28 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements