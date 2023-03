CONFÉRENCE LES ANNÉES 1920 : LA GRANDE ÉPOQUE DE LA JOAILLERIE rue Lapique Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Conférence de Loïc Alif, gérant de la bijouterie Les 2 Barbeaux.

Le style qui émerge dans les années 1920 résulte de plusieurs facteurs. Les horreurs de la guerre ont généré un besoin de beauté, une frénésie de désirs. La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 a permis de développer le goût des cultures lointaines. L'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 a vu l'émergence d'un nouveau style : l'Art déco. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle joué par les femmes pendant la guerre, qui leur a permis de fortement s'émanciper. Tout cela fait des années 1920 une décennie qui a stimulé l'imaginaire des créateurs-joailliers.

