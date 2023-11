Thé dansant Rue Lakanal Villeneuve-sur-Lot, 5 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Rejoignez nous pour notre thé dansant !

Nous vous offrons une après-midi remplie de musique française, de valse entraînantes, de délicieux Kir et de petites mignardises..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

Rue Lakanal Table du Marché, Les Allées Gourmandes

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us for our tea dance!

We offer you an afternoon filled with French music, lively waltzes, delicious Kir and mignardises.

¡Acompáñenos en nuestro baile del té!

Te ofrecemos una tarde llena de música francesa, animados valses, deliciosos Kir y mignardises.

Begleiten Sie uns zu unserem Tanztee!

Wir bieten Ihnen einen Nachmittag voller französischer Musik, schwungvoller Walzer, köstlichem Kir und kleinen Leckereien.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47