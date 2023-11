Concours de belote | Lou Cantou Rue Lakanal Bergerac, 13 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un concours de belote est organisé par l’association Lou Cantou.

Tarif par personne : 9€..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Rue Lakanal Salle du Cantou

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A belote competition is organized by the Lou Cantou association.

Price per person: 9?

La asociación Lou Cantou organiza un concurso de belote.

Precio por persona: 9?

Der Verein Lou Cantou organisiert einen Belote-Wettbewerb.

Preis pro Person: 9?

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides