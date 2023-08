LES VDI FONT LEUR RENTRÉE Rue Laissue Longeville-en-Barrois, 16 septembre 2023, Longeville-en-Barrois.

Longeville-en-Barrois,Meuse

Venez découvrir 24 exposants VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants), une diversité de produits dont : prêt à porter, bijoux, produits d’entretien, conseils culinaires, produits bien être et beauté, deux thérapeutes dans le bien-être …

Cet évènement aura lieu dans la Salle ALBAMIEL qui se situe à la sortie de Longeville en Barrois, direction Ligny-en-Barrois, à une centaine de mètres prendre la 1ère à droite.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 18:30:00. 0 EUR.

Rue Laissue Salle des fêtes Albamiel

Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est



Come and discover 24 VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants) exhibitors, with a wide range of products including ready-to-wear, jewelry, cleaning products, culinary advice, wellness and beauty products, and two wellness therapists…

This event will take place in the Salle ALBAMIEL, located on the outskirts of Longeville en Barrois, in the direction of Ligny-en-Barrois, about 100 m further on, take the 1st turning on the right.

Free admission.

Venga a descubrir 24 expositores VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants), con una amplia gama de productos: prêt-à-porter, bisutería, productos de limpieza, consejos culinarios, productos de bienestar y belleza, dos terapeutas de bienestar, etc.

Este evento tendrá lugar en la Sala ALBAMIEL, situada a las afueras de Longeville-en-Barrois, en dirección a Ligny-en-Barrois. A unos 100 metros, tome la primera desviación a la derecha.

La entrada es gratuita.

Entdecken Sie 24 VDI-Aussteller (Vendeurs à Domicile Indépendants), eine Vielfalt an Produkten, darunter: Konfektionskleidung, Schmuck, Reinigungsprodukte, kulinarische Ratschläge, Wellness- und Schönheitsprodukte, zwei Therapeuten im Bereich Wellness …

Die Veranstaltung findet im Saal ALBAMIEL statt, der sich an der Ausfahrt von Longeville en Barrois befindet, Richtung Ligny-en-Barrois, nach 100 Metern nehmen Sie die 1.

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT SUD MEUSE