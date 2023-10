Soirée rock avec Beach Bugs et En Attendant Ana Rue Lafayette Bellac, 26 janvier 2024, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Soirée rock au Théâtre du Cloître en compagnie de deux excellents groupes, entre surf rock, pop psyché et garage hyper dansant… Avec eux, on peut vraiment croire que le rock français a parfois des leçons à donner aux anglo-saxons.

EN ATTENDANT ANA : leur dernier album, Principia a été unanimement salué par la critique française, mais aussi américaine car ils sont signés sur le label US « Trouble in Mind ». A l’affiche de nombreux festivals de premier plan comme Rock en Seine, les voici en hiver sur la scène du Cloître. Certains critiques vont même jusqu’à en faire le groupe du renouveau du rock français, c’est dire.

BEACH BUGS (première partie) : l’un des groupes les plus actifs de la scène limougeaude ne cache pas ses influences surf, qu’il partage avec les autres artistes de la soirée. Très énergique, leur musique est une invitation à la fête..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An evening of rock at the Théâtre du Cloître with two excellent bands, ranging from surf rock and psychedelic pop to hyper-danceable garage… With them, we can truly believe that French rock sometimes has lessons to teach the Anglo-Saxons.

EN ATTENDANT ANA: their latest album, Principia, has been unanimously acclaimed by French and American critics alike, as they are signed to the US « Trouble in Mind » label. On the bill at a number of top festivals, including Rock en Seine, here they are in winter on the Cloître stage. Some critics have even gone so far as to call them the band of the French rock revival.

BEACH BUGS (opening act): one of the most active bands on the Limoges scene, they make no secret of their surf influences, which they share with the other artists on the evening. Their high-energy music is an invitation to party.

Una noche de rock en el Théâtre du Cloître con dos excelentes grupos, mezcla de surf rock, pop psicodélico y garage hiperbailable… Con ellos, se puede creer de verdad que el rock francés a veces tiene lecciones que dar a los anglosajones.

EN ATTENDANT ANA: su último álbum, Principia, ha sido aclamado universalmente por la crítica en Francia y en Estados Unidos, donde han firmado con el sello Trouble in Mind. Han actuado en numerosos festivales de primer orden, como Rock en Seine, y ahora vuelven al escenario de Le Cloître en invierno. Algunos críticos han llegado a calificarlos de grupo del renacimiento del rock francés.

BEACH BUGS (teloneros): uno de los grupos más activos de la escena lemosina, no oculta sus influencias surf, que comparte con los demás artistas del cartel. Su música enérgica invita a la fiesta.

Rockabend im Théâtre du Cloître mit zwei hervorragenden Bands, die zwischen Surfrock, Psychedelic-Pop und hypertanzbarer Garage pendeln… Mit ihnen kann man wirklich glauben, dass der französische Rock den angelsächsischen Ländern manchmal Lektionen erteilen muss.

EN ATTENDANT ANA: Ihr letztes Album Principia wurde von der französischen Kritik einhellig gelobt, aber auch von der amerikanischen, da sie bei dem US-Label « Trouble in Mind » unter Vertrag stehen. Sie standen auf dem Programm zahlreicher erstklassiger Festivals wie Rock en Seine und sind nun im Winter auf der Bühne des Klosters zu sehen. Einige Kritiker gehen sogar so weit, sie zur Band der Erneuerung des französischen Rocks zu machen, das will was heißen.

BEACH BUGS (Vorgruppe): Eine der aktivsten Bands der Szene in Limoges macht keinen Hehl aus ihren Surf-Einflüssen, die sie mit den anderen Künstlern des Abends teilt. Sehr energiegeladen, ist ihre Musik eine Einladung zum Feiern.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays du Haut Limousin