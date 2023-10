Conte sonore illustré – L’ours et la louve Rue Lafayette Bellac, 13 décembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

La cie Furiosa revisite les fables animalières pour traiter d’un sujet contemporain avec dextérité et malice. Une véritable réussite.

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits. Mais leur désir d’enfant est si grand et leur tristesse si profonde qu’une chouette-fée les change en humains pour leur permettre de réaliser leur rêve : devenir parents. Mais attention, personne ne doit connaître leur réelle identité. Jouko, l’enfant né de cette union jugée non naturelle, doit apprendre à vivre avec le regard et les commentaires des autres.

L’Ours et la Louve, c’est une histoire d’amour, de parents, d’intégration et d’espérance. Une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique s’invite pour nous aider à regarder nos peurs et nos animosités.

Dès 3 ans..

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cie Furiosa revisits animal fables to deal with a contemporary subject with dexterity and malice. A real success.

In the middle of the forest, a bear and a she-wolf fall in love. Although their love is tender and infinite, they are unable to have young. But their desire for a child is so great, and their sadness so deep, that a fairy owl turns them into humans so that they can realize their dream of becoming parents. But no one must know their true identity. Jouko, the child born of this unnatural union, must learn to live with the eyes and comments of others.

L’Ours et la Louve is a story of love, parents, integration and hope. It’s a story in which the wild world is given pride of place, and where the dreamlike invites itself in to help us look at our fears and animosities.

From age 3.

La compañía Furiosa revisita las fábulas de animales para abordar un tema contemporáneo con destreza y malicia. Todo un éxito.

En medio del bosque, un oso y una loba se enamoran. Aunque su amor es tierno e infinito, no pueden tener oseznos. Pero su deseo de tener un hijo es tan grande, y su tristeza tan profunda, que un hada lechuza los convierte en humanos para que puedan cumplir su sueño de ser padres. Pero nadie debe conocer su verdadera identidad. Jouko, el niño nacido de esta unión antinatural, debe aprender a vivir con los ojos y los comentarios de los demás.

L’Ours et la Louve es una historia de amor, padres, integración y esperanza. Es una historia en la que el mundo salvaje ocupa un lugar privilegiado, y en la que el mundo onírico entra para ayudarnos a mirar nuestros propios miedos y animosidades.

A partir de 3 años.

Die Cie Furiosa lässt die Tierfabeln neu aufleben, um ein zeitgenössisches Thema mit Geschick und Bosheit zu behandeln. Ein echter Erfolg.

Mitten im Wald verlieben sich ein Bär und eine Wölfin ineinander. Obwohl ihre Liebe zärtlich und unendlich ist, können sie keine Jungen bekommen. Doch ihr Kinderwunsch ist so groß und ihre Traurigkeit so tief, dass eine Eulenfee sie in Menschen verwandelt, damit sie sich ihren Traum erfüllen können: Eltern zu werden. Aber Vorsicht: Niemand darf ihre wahre Identität kennen. Jouko, das Kind aus dieser als unnatürlich geltenden Verbindung, muss lernen, mit den Blicken und Kommentaren der anderen zu leben.

Der Bär und die Wölfin ist eine Geschichte über Liebe, Eltern, Integration und Hoffnung. Eine Geschichte, in der die Wildnis im Mittelpunkt steht und in der das Traumhafte Einzug hält, um uns zu helfen, unsere Ängste und Animositäten zu betrachten.

Ab 3 Jahren.

