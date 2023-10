13ème Festival de trios cornets et trompettes Rue Lafayette Bellac, 3 décembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Ce 13ième festival sera singulier dans la mesure où il permettra de rendre hommage à Marcel Lagorce, Président d’Honneur de l’Association èReTéCé, trompettiste soliste à l’Orchestre de Paris de 1967 à 1993, professeur de trompettes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de 1978 à 1988… Cette rencontre permet aux élèves des écoles de musique de l’ancienne région Limousin et au-delà, entourés de leur professeur et regroupés en trios et par cycle d’étude, de mettre en valeur leurs compétences musicales devant un jury de professionnels et un public. Programme : 14h15 : début du festival, 16h30 : annonce du palmarès, 17h : hommage à Marcel Lagorce, président d’honneur, de l’association, par l’Ensemble de Trompettes..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This 13th festival will be unique in that it will pay tribute to Marcel Lagorce, Honorary President of the èReTéCé Association, trumpet soloist with the Orchestre de Paris from 1967 to 1993, and trumpet teacher at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris from 1978 to 1988… This event is an opportunity for students from music schools in the former Limousin region and beyond, accompanied by their teachers and grouped in trios and by study cycle, to showcase their musical skills before a jury of professionals and an audience. Program: 2:15pm: start of the festival, 4:30pm: announcement of the winners, 5pm: tribute to Marcel Lagorce, honorary president of the association, by the Ensemble de Trompettes.

Este 13º festival tendrá la particularidad de rendir homenaje a Marcel Lagorce, Presidente de Honor de la Asociación èReTéCé, trompeta solista de la Orquesta de París de 1967 a 1993 y profesor de trompeta en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París de 1978 a 1988… Esta manifestación es una oportunidad para que los alumnos de las escuelas de música de la antigua región del Lemosín y de otras regiones, acompañados por su profesor y agrupados en tríos por ciclo de estudios, muestren sus aptitudes musicales ante un jurado de profesionales y un público. Programa: 14.15 h: inicio del festival, 16.30 h: anuncio de los ganadores, 17.00 h: homenaje a Marcel Lagorce, presidente de honor de la asociación, por el Ensemble de Trompettes.

Dieses 13. Festival wird insofern einzigartig sein, als es die Möglichkeit bietet, Marcel Lagorce zu ehren, Ehrenvorsitzender der Association èReTéCé, Solotrompeter im Orchestre de Paris von 1967 bis 1993, Professor für Trompeten am Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris von 1978 bis 1988… Dieses Treffen ermöglicht es den Schülern der Musikschulen der ehemaligen Region Limousin und darüber hinaus, in Begleitung ihrer Lehrer und in Trios und nach Studienzyklus zusammengefasst, ihre musikalischen Fähigkeiten vor einer Fachjury und einem Publikum unter Beweis zu stellen. Programm: 14.15 Uhr: Beginn des Festivals, 16.30 Uhr: Bekanntgabe der Preisträger, 17 Uhr: Hommage an Marcel Lagorce, Ehrenpräsident des Vereins, durch das Trompetenensemble.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Pays du Haut Limousin