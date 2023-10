BD-Concert d’après la légende de Calamity Jane – Go to hell Rue Lafayette Bellac, 23 novembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

En référence à une phrase attribuée à Calamity Jane, « Dis leur de tous aller en enfer », Go To Hell est un BD-concert où guitares, chant, vidéos et dessins s’hybrident en direct pour raconter le mythe de cette femme exceptionnelle.

Martha Jane Cannary Hickok, alias Calamity Jane, est une femme « libre », affranchie du rôle qui est à l’époque assigné aux femmes et vient renforcer le mythe de la liberté dans la conquête de l’Ouest. Un symbole total qui montre que ce nouveau monde est tellement libérateur qu’il permet aussi aux femmes de s’affranchir (pour rappel, nous sommes au XIXe siècle qui a vu un sévère retour en arrière sur la condition féminine). Sur scène un écran, des micros et des guitares. Des voix et des sons. Un tourbillon sonore et visuel pour évoquer la Légende et questionner notre besoin d’histoires et d’espaces infinis….

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In reference to a phrase attributed to Calamity Jane, « Tell them all to go to hell », Go To Hell is a comic-concert where guitars, vocals, videos and drawings hybridize live to tell the myth of this exceptional woman.

Martha Jane Cannary Hickok, a.k.a. Calamity Jane, is a « free » woman, freed from the role assigned to women at the time, and reinforcing the myth of freedom in the conquest of the West. A total symbol, showing that this new world is so liberating that it also allows women to free themselves (as a reminder, we are in the 19th century, which saw a severe setback for the status of women). On stage, a screen, microphones and guitars. Voices and sounds. A whirlwind of sound and vision to evoke legend and question our need for stories and infinite space…

En referencia a una frase atribuida a Calamity Jane, « Diles a todos que se vayan al infierno », Go To Hell es un cómico-concierto en el que guitarras, voces, vídeos y dibujos se combinan en directo para contar el mito de esta mujer excepcional.

Martha Jane Cannary Hickok, alias Calamity Jane, es una mujer « libre », liberada del papel asignado a la mujer en la época, y que refuerza el mito de la libertad en la conquista del Oeste. Un símbolo total, que muestra que este nuevo mundo es tan liberador que también permite a las mujeres liberarse (como recordatorio, estamos en el siglo XIX, que supuso un duro revés para la condición de la mujer). En el escenario, una pantalla, micrófonos y guitarras. Voces y sonidos. Un torbellino de sonido y visión para evocar la leyenda y cuestionar nuestra necesidad de historias y de espacio infinito…

In Anlehnung an den Calamity Jane zugeschriebenen Satz « Sag ihnen, sie sollen alle zur Hölle fahren » ist Go To Hell ein Comic-Konzert, in dem Gitarren, Gesang, Videos und Zeichnungen live miteinander verschmelzen, um den Mythos dieser außergewöhnlichen Frau zu erzählen.

Martha Jane Cannary Hickok, alias Calamity Jane, ist eine « freie » Frau, die sich von der Rolle, die Frauen damals zugewiesen wurde, befreit hat und den Mythos der Freiheit bei der Eroberung des Westens stärkt. Ein Symbol, das zeigt, dass die neue Welt so befreiend ist, dass sie auch den Frauen erlaubt, sich zu befreien (zur Erinnerung: Wir befinden uns im 19. Jahrhundert, in dem die Stellung der Frau stark zurückgeworfen wurde). Auf der Bühne ein Bildschirm, Mikrofone und Gitarren. Stimmen und Geräusche. Ein akustischer und visueller Wirbel, um die Legende zu beschwören und unser Bedürfnis nach Geschichten und unendlichen Räumen zu hinterfragen…

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays du Haut Limousin