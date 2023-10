Spectacle de danse – Bellissima vida con tristeza y felicidad Rue Lafayette Bellac, 4 novembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Deux hommes, deux femmes, quatre corps mémoire. la Trace. Celle que laisse le corps du danseur, le geste du chorégraphe, l’œuvre d’un artiste. Celle que laisse la danse sur les corps et la vie. La mémoire du geste. La Trace dans les muscles, sous la peau, dans les yeux et l’esprit. Avec quatre danseurs interprètes de plus de 60 ans, cette pièce est un regard sur le corps vieillissant du danseur, comment il bouge, quelle est sa mémoire, traversée de toutes les danses passées d’une vie entière à danser. Ils se retrouvent tous les quatre avec leur(s) histoire(s), celles qu’ils nous dansent, celles qu’ils nous disent en secret, le empreintes du temps qui passe, les écorchures et les témoignages, les idées vécues et les illusions retrouvées. Ce passé qui parle au présent. Ils sont sur la scène Beckettiens, kafkaïens, ubuesques, curieux, pour partager cette nécessité de danser..

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Two men, two women, four memory bodies. The one left by the dancer’s body, the choreographer’s gesture, an artist’s work. The trace that dance leaves on bodies and lives. The memory of gesture. The Trace in the muscles, under the skin, in the eyes and in the mind. With four dancers aged over 60, this piece is a look at the aging body of the dancer, how it moves, what is its memory, crossed by all the past dances of a whole life dancing. The four of them come together with their story(s), the ones they dance for us, the ones they tell us in secret, the imprint of time passing, the scratches and the testimonies, the ideas lived and the illusions rediscovered. A past that speaks to the present. They are on stage, Beckettian, Kafkaesque, Ubuesque, curious, to share this need to dance.

Dos hombres, dos mujeres, cuatro cuerpos, un recuerdo, una huella. La huella que deja el cuerpo del bailarín, el gesto del coreógrafo, la obra de un artista. La huella que la danza deja en los cuerpos y en las vidas. La memoria del gesto. La huella en los músculos, bajo la piel, en los ojos y en la mente. Con cuatro bailarines de más de 60 años, esta pieza es una mirada al cuerpo envejecido del bailarín, cómo se mueve, cuál es su memoria, atravesada por todas las danzas de toda una vida de baile. Los cuatro se reúnen con su(s) historia(s), la(s) que bailan para nosotros, la(s) que nos cuentan en secreto, la huella del tiempo que pasa, las abrasiones y los testimonios, las ideas vividas y las ilusiones redescubiertas. El pasado hablando al presente. Están en escena, beckettianos, kafkianos, ubuescos, curiosos, para compartir esta necesidad de bailar.

Zwei Männer, zwei Frauen, vier Körper Erinnerung. die Spur. Die Spur, die der Körper eines Tänzers, die Geste eines Choreografen, das Werk eines Künstlers hinterlässt. Die Spur, die der Tanz auf dem Körper und im Leben hinterlässt. Die Erinnerung an die Geste. Die Spur in den Muskeln, unter der Haut, in den Augen und im Geist. Mit vier Tänzern, die über 60 Jahre alt sind, ist dieses Stück ein Blick auf den alternden Körper des Tänzers, wie er sich bewegt, welches Gedächtnis er hat, durchzogen von all den Tänzen, die ein ganzes Leben lang getanzt wurden. Alle vier finden sich mit ihrer Geschichte(n) wieder, die sie uns tanzen, die sie uns insgeheim erzählen, die Abdrücke der Zeit, die vergeht, die Abschürfungen und Zeugnisse, die gelebten Ideen und die wiedergefundenen Illusionen. Die Vergangenheit, die zur Gegenwart spricht. Sie sind auf der Bühne Beckettsche, kafkaeske, ubueske, neugierige Menschen, um diese Notwendigkeit des Tanzes zu teilen.

