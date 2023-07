Festival National de Bellac – Théâtre – Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? Rue Lafayette Bellac, 7 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

« Tu es comédien·ne, tu as 30 ans, tu rêves de faire du cinéma, tu galères un peu, et un jour, tu reçois une proposition pour le rôle de tes rêves. Le réalisateur, c’est Roman Polanski. Tu fais quoi ? » Initié par le Théâtre du Point du Jour, « Grand Reporterre » place l’actualité au cœur du théâtre. Pour ce cinquième épisode, Giulia Foïs et Etienne Gaudillère se penchent sur l’épineuse question de la dissociation de l’artiste et de l’œuvre. Parmi les affiches de films, les couvertures de livres et les tribunes journalistiques, ils confrontent les polémiques les plus récentes aux affaires qui ont marqué les derniers siècles..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 22:30:00. EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« You’re an actor, you’re 30, you’re dreaming of making films, you’re struggling a bit, and then one day you get an offer for the role of your dreams. The director is Roman Polanski. What do you do? » Initiated by the Théâtre du Point du Jour, « Grand Reporterre » puts current events at the heart of the theater. For this fifth episode, Giulia Foïs and Etienne Gaudillère examine the thorny issue of dissociation between artist and work. Among film posters, book covers and newspaper articles, they compare the most recent controversies with the cases that have marked the last few centuries.

« Eres actor, tienes 30 años, sueñas con hacer películas, estás luchando un poco, y un día recibes una oferta para el papel de tus sueños. El director es Roman Polanski. ¿A qué te dedicas? Iniciado por el Théâtre du Point du Jour, « Grand Reporterre » sitúa la actualidad en el corazón del teatro. En este quinto episodio, Giulia Foïs y Etienne Gaudillère abordan la espinosa cuestión de la disociación entre artista y obra. Entre carteles de cine, portadas de libros y artículos de prensa, comparan las polémicas más recientes con los casos que han marcado los últimos siglos.

« Du bist Schauspieler/in, du bist 30 Jahre alt, du träumst davon, Filme zu machen, du kämpfst ein bisschen, und eines Tages bekommst du ein Angebot für deine Traumrolle. Der Regisseur ist Roman Polanski. Was machst du? » Das vom Théâtre du Point du Jour ins Leben gerufene Programm « Grand Reporterre » stellt aktuelle Ereignisse ins Zentrum des Theaters. In der fünften Episode beschäftigen sich Giulia Foïs und Etienne Gaudillère mit der schwierigen Frage, ob Künstler und Werk voneinander getrennt werden können. In Filmplakaten, Buchumschlägen und journalistischen Beiträgen stellen sie die jüngsten Kontroversen den Fällen gegenüber, die die letzten Jahrhunderte geprägt haben.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin