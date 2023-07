Festival National de Bellac – Théâtre – La Terre tremble Rue Lafayette Bellac, 5 juillet 2023, Bellac.

Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y croiser sans se connaitre. Cinq solitudes en prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie. Le destin va les réunir lors d’un tremblement de terre qui bouleversera leur existence. Portrait d’une génération, où l’autrice décortique à la fois l’intime et le système relationnel dans lequel le personnage évolue : le couple, la famille, la société, l’occident. Composé comme le scénario d’un film choral, ce texte se joue des codes et navigue entre cinéma et poésie contemporaine. Tout public dès 12 ans..

Tokyo. Five Westerners cross paths without knowing each other. Five solitudes grappling with their contradictions and flaws, five parallel destinies driven by the same desire to escape, yearning for another life. Fate brings them together when an earthquake shakes their lives to the core. A portrait of a generation, in which the author examines both the intimate and the relational system in which the characters evolve: the couple, the family, society and the West. Composed like the script of a choral film, this text plays with codes and navigates between cinema and contemporary poetry. For audiences aged 12 and up.

Tokio. Cinco occidentales se cruzan sin conocerse. Cinco soledades lidiando con sus contradicciones y defectos, cinco destinos paralelos impulsados por el mismo deseo de escapar, anhelando otra vida. El destino los unirá cuando un terremoto ponga sus vidas patas arriba. Retrato de una generación, en el que el autor examina tanto el sistema íntimo como el relacional en el que se desenvuelven los personajes: la pareja, la familia, la sociedad y Occidente. Compuesto como el guión de una película coral, este texto juega con los códigos y navega entre el cine y la poesía contemporánea. Apto para todos los públicos a partir de 12 años.

Tokio. Sie sind fünf Westler, die sich hier begegnen, ohne sich zu kennen. Fünf einsame Menschen, die mit ihren Widersprüchen und Fehlern zu kämpfen haben, fünf parallele Schicksale, die von demselben Wunsch nach Flucht getrieben werden und sich nach einem anderen Leben sehnen. Das Schicksal führt sie bei einem Erdbeben zusammen, das ihre Existenz auf den Kopf stellt. Das Porträt einer Generation, in dem die Autorin sowohl das Persönliche als auch das Beziehungssystem, in dem sich die Figuren bewegen, analysiert: die Ehe, die Familie, die Gesellschaft, der Westen. Der Text ist wie das Drehbuch eines Chorfilms aufgebaut, spielt mit den Codes und bewegt sich zwischen Kino und zeitgenössischer Poesie. Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

