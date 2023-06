Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Rue Lafayette Bellac, 1 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Eclectique, énergique, contemporain et festif, le vénérable Festival National de Bellac se transforme en 2023 pour devenir un Festival des émancipations. L’art et les cultures se mélangent et dialoguent pour donner plus de vitalité aux personnes et aux territoires du festival. Au menu, une vingtaine de spectacles, de nombreux débats en lien avec les thématiques de ces derniers, des artistes, des universitaires, des penseurs-ses et des échanges libres pour exprimer collectivement une humanité citoyenne de début juillet en Haut-Limousin..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-08 . .

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Eclectic, energetic, contemporary and festive, the venerable Festival National de Bellac is transforming itself in 2023 to become a Festival of emancipation. Art and culture will mix and dialogue to give greater vitality to the people and territories of the festival. On the menu: some twenty shows, numerous debates linked to their themes, artists, academics, thinkers and free exchanges to collectively express a citizen humanity at the beginning of July in Haut-Limousin.

Ecléctico, enérgico, contemporáneo y festivo, el venerable Festival Nacional de Bellac se transforma en 2023 para convertirse en un Festival de emancipación. Arte y cultura se mezclarán y dialogarán para dar mayor vitalidad a los pueblos y territorios del festival. En el menú: una veintena de espectáculos, multitud de debates vinculados a los temas de los espectáculos, artistas, universitarios, pensadores y libre intercambio para expresar colectivamente una humanidad ciudadana a principios de julio en Haut-Limousin.

Eklektisch, energiegeladen, zeitgenössisch und festlich: Das ehrwürdige Nationale Festival von Bellac verwandelt sich 2023 in ein Festival der Emanzipationen. Kunst und Kulturen vermischen sich und treten in einen Dialog, um den Menschen und den Gebieten des Festivals mehr Vitalität zu verleihen. Auf dem Menü stehen rund zwanzig Aufführungen, zahlreiche Debatten im Zusammenhang mit den Themen der Aufführungen, Künstler, Akademiker, Denker/innen und freier Austausch, um Anfang Juli im Haut-Limousin kollektiv eine bürgerliche Menschlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pays du Haut Limousin