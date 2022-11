Fête de la Davalada Rue la Blottière, Montpellier (34)

Entrée libre

avec Chorale occitane, Copa Camba et Zerafa Rue la Blottière, Montpellier (34) Rue la Blottière, 34000 Montpellier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39743 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 12h : Ouverture du bar, du stand restaurationOuverture du stand maquillage et des jeux14h : Ouverture de la boite des messages aux mortsOuverture de la tente des contes et de la tente du drac(Le jeu du drac est la version occitane du jeu du loup-garou)15h30 Chorale occitane16h : Baleti assuré par le groupe Copa Camba**18h15 : Spectacle de feu présenté par la compagnie Zérafa**18h45 : Rituel de clôture(Crémation des messages aux morts) C’est une fête conviviale à laquelle nous vous attendons nombreux/nombreuses… et costumé.e.s selon les codes de Martror : romecas (sorcières), fadas (fées), esqueletas (squelettes), bez (démon), dracs (dragons)… Un stand de maquillage sera sur place aussi. source : événement Fête de la Davalada publié sur AgendaTrad

Rue la Blottière, Montpellier (34) Adresse Rue la Blottière, 34000 Montpellier, France

