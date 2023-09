JEP – LE JARDIN DU FOURNIL Rue la Basse Rue Vouvant, 17 septembre 2023, Vouvant.

Vouvant,Vendée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, promenade dans un jardin régulier avec haies de buis et topiaires..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Rue la Basse Rue

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



On the occasion of the European Heritage Days, stroll through a regular garden with box hedges and topiaries.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, pasee por un jardín regular con setos de boj y topiarios.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals Spaziergang durch einen regelmäßigen Garten mit Buchsbaumhecken und Topiari.

Mise à jour le 2023-09-13 par Vendée Expansion