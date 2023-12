Cet évènement est passé Bal disco de Noël rue Ker Anna Ménéac Catégories d’Évènement: Ménéac

Morbihan Bal disco de Noël rue Ker Anna Ménéac, 25 décembre 2023, Ménéac. Ménéac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 22:00:00

fin : 2023-12-25 03:00:00 . Après Noël, retrouvez amis et familles au Bal Disco, animé par un DJ et organisé par les Trolls s’affolent !

Entrée : 2€ avant 23h / 4€ jusqu’à 3h. .

rue Ker Anna salle des fêtes

Ménéac 56490 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-14 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande Détails Catégories d’Évènement: Ménéac, Morbihan Autres Code postal 56490 Lieu rue Ker Anna Adresse rue Ker Anna salle des fêtes Ville Ménéac Departement Morbihan Lieu Ville rue Ker Anna Ménéac Latitude 48.1401256 Longitude -2.4523175 latitude longitude 48.1401256;-2.4523175

rue Ker Anna Ménéac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meneac/