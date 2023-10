Clown- Cirque – Cie 126 kilos – Banc de Sable Rue Kateb Yacine Die, 20 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Un spectacle qui unit mime, comédie, absurde et acrobatie, drôle et tendre à la fois, fait de virtuosité, de portés acrobatiques et de poésie !.

2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

Rue Kateb Yacine Théâtre les Aires

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show that unites mime, comedy, absurdity and acrobatics, funny and tender at the same time, made of virtuosity, acrobatic stunts and poetry!

Un espectáculo que combina el mimo, la comedia, el absurdo y la acrobacia, divertido y tierno a la vez, lleno de virtuosismo, acrobacias y poesía

Eine Show, die Pantomime, Komik, Absurdität und Akrobatik vereint. Sie ist lustig und zärtlich zugleich, besteht aus Virtuosität, akrobatischen Hebefiguren und Poesie!

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Pays Diois