Concert – Hip Hop « Against les frontières » Rue Kateb Yacine Die, 11 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Soirée de soutien pour une caisse de solidarité.

Dès 17h : Expo-info, infokiosque, sérigraphie, projections, échanges.

19h : Cantine de la Parallèle

20h : Mauvais Zèbres – Open Mic – Kohndo « plus haut que la tour eiffel ».

Bar en continu, crêpes..

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Support evening for a solidarity fund.

From 5pm: Info exhibition, infokiosk, screen printing, screenings, discussions.

7pm: Cantine de la Parallèle

8pm: Mauvais Zèbres – Open Mic – Kohndo « higher than the eiffel tower ».

Continuous bar, crêpes.

Velada de apoyo a un fondo de solidaridad.

A partir de las 17.00 horas: exposición informativa, infokiosco, serigrafía, proyecciones, debates.

19.00 h: Cantine de la Parallèle

20.00 h: Mauvais Zèbres – Open Mic – Kohndo « más alto que la torre eiffel ».

Barra continua, crêpes.

Abend zur Unterstützung einer Solidaritätskasse.

Ab 17 Uhr: Expo-Info, Infokiosk, Siebdruck, Projektionen, Austausch.

19h: Kantine der Parallele

20 Uhr: Mauvais Zèbres – Open Mic – Kohndo « plus haut que la tour eiffel » (höher als der Eiffelturm).

Durchgehende Bar, Crêpes.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Pays Diois