Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 18:30:00

fin : 2024-01-05 . Le maire exposera son bilan de l’année écoulée, présentera ses objectifs et perspectives de la nouvelle année et bien entendu, il transmettra à tous ses meilleurs vœux. 0 .

Rue Jules Verne

Le Crotoy 80550

