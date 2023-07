ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – LES ESTIVALES AGGLO Rue Jules Renard Châlons-du-Maine Catégories d’Évènement: Châlons-du-Maine

Mayenne ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – LES ESTIVALES AGGLO Rue Jules Renard Châlons-du-Maine, 11 août 2023, Châlons-du-Maine. Châlons-du-Maine,Mayenne Les Estivales de Laval Agglo présente le collectif Jamais trop d’art : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, un spectacle de théâtre de rue !.

Rue Jules Renard

Châlons-du-Maine 53470 Mayenne Pays de la Loire



Les Estivales de Laval Agglo presents the Jamais trop d'art collective: ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, a street theater show!
Les Estivales de Laval Agglo presenta al colectivo artístico Jamais trop d'art: ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, ¡un espectáculo de teatro de calle!
Les Estivales de Laval Agglo präsentiert das Kollektiv Jamais trop d'art: ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, ein Straßentheaterspektakel!

