Spectacle : Le monde d’après Rue Jules Manil Vivier-au-Court, 27 janvier 2024, Vivier-au-Court.

Vivier-au-Court,Ardennes

Pour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d’un autocrate sans foi ni loi… Sophia.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Rue Jules Manil Salle La Vivaroise

Vivier-au-Court 08440 Ardennes Grand Est



For my 5th show, I?ve chosen to amuse myself with the dinginess of an era that has succeeded in resurrecting the crazy people we thought we?d forgotten, and inventing new ones that have nothing to envy the firstthe yellow vests who have come to vomit their beer on the tomb of the unknown soldier, the conspiracists, the populists and the brainless who excuse them as much as they use them. To the Putinolaters who, after having cried dictatorship in our country every Saturday, admire the fist of a lawless autocrat? Sophia

Para mi 5º programa, he elegido entretenerme con las marrullerías de una época que ha conseguido la proeza de resucitar a los locos que creíamos olvidados e inventar otros nuevos que no tienen nada que envidiar a los primeroshablamos también de los antisemitas que han perdido sus complejos gracias a un candidato que consigue la proeza de ser judío y a la vez miembro del movimiento Petain, de los chalecos amarillos que han venido a vomitar su cerveza sobre la tumba del soldado desconocido, de los conspiracionistas, de los populistas y de los descerebrados que los disculpan tanto como los utilizan. A los putinolaters que, después de gritar cada sábado que nuestro país está bajo una dictadura, admiran el puño de un autócrata sin ley? Sophia

In meiner fünften Show habe ich mich entschieden, mich über die Verrücktheit einer Epoche zu amüsieren, der das Kunststück gelingt, die Verrückten, die man vergessen glaubte, wiederzubeleben und neue zu erfinden, die den ersten in nichts nachstehen.Ich widme diese Show also den Anti-Ax-Anhängern, die die Harmlosigkeit eines falschen Impfpasses angesichts eines echten Virus entdecken, den Kleinbürgerinnen, deren Hintern in ihren Leggings gut geformt ist und die ihren Urlaub in Courchevel abbüßen wollen, indem sie für den Islam werben, den sie nicht verleugnen könnendie Antisemiten, die durch die Gnade eines Kandidaten, der das Kunststück vollbringt, Jude und Petinist zu sein, enthemmt wurden, die Gelbwesten, die gekommen sind, um ihr Bier auf das Grab des unbekannten Soldaten zu kotzen, die Verschwörungstheoretiker, die Populisten und die Hirnlosen, die sie ebenso entschuldigen wie sie sie benutzen. Die Putinologen, die jeden Samstag « Diktatur in unserem Land » schreien und den Griff eines gesetzlosen Autokraten bewundern Sophia

Mise à jour le 2023-10-20 par Ardennes Tourisme