Spectacle de Noël : Pop-up opéra Rue Jules Manil Vivier-au-Court, 19 décembre 2023, Vivier-au-Court.

Vivier-au-Court,Ardennes

Figaro, Papageno, Carmen, Rigoletto… les grandes figures de l’opéra accessibles aux petites oreilles à travers des créations pop-up, sur des musiques inspirées de Bizet, Wagner, Mozart, Verdi…

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

Rue Jules Manil Salle La Vivaroise

Vivier-au-Court 08440 Ardennes Grand Est



Figaro, Papageno, Carmen, Rigoletto… the great figures of opera accessible to little ears through pop-up creations, set to music inspired by Bizet, Wagner, Mozart, Verdi…

Fígaro, Papageno, Carmen, Rigoletto… las grandes figuras de la ópera llevadas a los oídos de los más pequeños a través de creaciones pop-up, con música inspirada en Bizet, Wagner, Mozart, Verdi…

Figaro, Papageno, Carmen, Rigoletto… die großen Figuren der Oper für kleine Ohren zugänglich durch Pop-up-Kreationen, mit Musik inspiriert von Bizet, Wagner, Mozart, Verdi…

Mise à jour le 2023-09-13 par Ardennes Tourisme