Théâtre musical baroque – hip-hop : Petits conseils de bêtes Rue Jules Manil Vivier-au-Court, 18 décembre 2023, Vivier-au-Court.

Vivier-au-Court,Ardennes

Hiver 173O…Un froid à ne pas mettre son nez dehors ! En ces temps de misère, où la nature se joue des hommes, 4 bougres, 4 âmes perdues, 4 ménestrels, artistes miséreux, ont été appelés pour la Fête de Saint Nicolas. On les a mandés au gros bourg d’à côté ; là où les citadins voulaient faire la fête, danser, chanter…En cet hiver de 1730, les voici perdus, en pleine nuit, dans les bois… Chacun alors se raconte, se confie comme il peut, tente d’oublier la peur, cette méchante dame qui vous fait claquer des dents et des os comme un squelette.Brioché, dit le singe, danse parce qu’il ne peut parler, Esope claque de la cornemuse – les mots sont embrouillés lorsqu’ils sortent de sa gorge ; Barberi, le sicilien, traîne avec lui un étrange instrument, qu’il dit avoir inventé pour un Prince vénitien: c’est l’orgue de Barberi et il clame toutes sortes de fables excentriques où les animaux se prennent pour des hommes. Il les a entendus à la Cour du Roi Soleil, tous ces « Petits conseils de Bêtes » par un beau parleu rqui se prénommait La Fontaine.Avec cette grande fable musicale, « Petits Conseils de Bêtes », Arnaud Marzorati et ses Lunaisiens s’invitent dans un univers étonnant, celui du poète La Fontaine. Ils racontent les passions humaines avec des histoires de bêtes..

2023-12-18 fin : 2023-12-19 . .

Rue Jules Manil Salle la Vivaroise

Vivier-au-Court 08440 Ardennes Grand Est



Winter 173O… It’s so cold you can’t put your nose outside! In these times of misery, when nature plays tricks on mankind, 4 buggers, 4 lost souls, 4 minstrels, miserable artists, were called in for the Feast of Saint Nicholas. They were summoned to the big town next door, where the townsfolk wanted to party, dance and sing… In the winter of 1730, they found themselves lost in the middle of the night, in the woods… Brioché, the monkey, dances because he can?t speak, Aesop snaps his bagpipes – the words are muddled when they come out of his throat?barberi, the Sicilian, carries with him a strange instrument he says he invented for a Venetian prince: it’s Barberi’s organ, and he rattles off all sorts of eccentric fables in which animals pretend to be men. With this musical fable, Arnaud Marzorati and his Lunaisiens invite themselves into the astonishing world of the poet La Fontaine. They recount human passions through stories of beasts.

Invierno 173O… ¡Hace tanto frío que no se puede poner la nariz fuera! En estos tiempos de miseria, cuando la naturaleza juega malas pasadas a la humanidad, 4 bichos, 4 almas perdidas, 4 juglares, artistas miserables, han sido llamados para la fiesta de San Nicolás. Han sido convocados a la gran ciudad de al lado, donde la gente del pueblo quiere festejar, bailar y cantar… En el invierno de 1730, se encuentran perdidos en medio de la noche en el bosque… Brioché, el mono, baila porque no puede hablar, Esopo sopla su gaita, pero las palabras salen confusas de su garganta..barberi, el siciliano, lleva consigo un extraño instrumento que dice haber inventado para un príncipe veneciano: es el órgano de Barberi, y suelta toda clase de fábulas excéntricas en las que los animales se hacen pasar por hombres. En esta fábula musical, Arnaud Marzorati y sus compañeros de Lunais se adentran en el asombroso mundo del poeta La Fontaine. Cuentan las pasiones humanas a través de historias de animales.

Winter 173O?kalt, dass man die Nase nicht vor die Tür stecken kann! In dieser Zeit des Elends, in der die Natur mit den Menschen spielt, wurden vier Tölpel, vier verlorene Seelen, vier Minnesänger und verarmte Künstler für das Nikolausfest gerufen. Sie wurden in das große Dorf nebenan geschickt, wo die Stadtbewohner feiern, tanzen und singen wollten… Im Winter 1730 verirren sie sich mitten in der Nacht im Wald…. Jeder erzählt, vertraut sich an, wie er kann, und versucht, die Angst zu vergessen, diese böse Dame, die einen mit den Zähnen und Knochen klappern lässt wie ein Skelett.Brioché, genannt der Affe, tanzt, weil er nicht sprechen kann; Aesop klappert mit dem Dudelsack – die Worte sind verwirrt, wenn sie aus seiner Kehle kommenbarberi, der Sizilianer, schleppt ein seltsames Instrument mit sich herum, das er angeblich für einen venezianischen Prinzen erfunden hat: Es ist die Barberi-Orgel, und er plaudert allerlei exzentrische Fabeln, in denen sich Tiere für Menschen halten. Mit dieser großen musikalischen Fabel, « Petits Conseils de Bêtes », begeben sich Arnaud Marzorati und seine Lunaisiens in ein erstaunliches Universum, nämlich das des Dichters La Fontaine. Sie erzählen von den menschlichen Leidenschaften mit Geschichten von Tieren.

