Braderie du quartier Flers-Bourg Rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Braderie du quartier Flers-Bourg Rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Braderie du quartier Flers-Bourg Dimanche 10 septembre, 08h00 Rue Jules Guesde 6€ les 3 mètres – Règlement en espèces uniquement – Sur inscriptions Dimanche 10 septembre 2023 de 8h à 13h : braderie du quartier Flers-Bourg

La récolte permettra de financer des projets et sorties pour les enfants scolarisés au sein du groupe scolaire d’Anatole France.

Inscriptions par téléphone au 06 81 87 05 48 et/ou 07 69 82 62 60 Habitants du parcours de la braderie : 28 août de 10h à 13h, puis de 16h à 19h

28 août de 10h à 13h, puis de 16h à 19h Habitants du quartier Flers-Bourg : 29 août de 10h à 13h, puis de 16h à 19h

29 août de 10h à 13h, puis de 16h à 19h Villeneuvois-es : 30 août de 16h à 19h

30 août de 16h à 19h Extérieurs : 31 août et le 1er septembre de 16h à 19h Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de -3 mois

Vous souhaitez l’emplacement d’un voisin ? Il vous faut son accord écrit avec sa signature.

Rues concernées

311 au 402 rue Jules Guesde et toute la rue Parmentier Rue Jules Guesde Rue Jules Guesde, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers Neuf Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0681870548 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769826260 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T08:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00

2023-09-10T08:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Rue Jules Guesde Adresse Rue Jules Guesde, Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Rue Jules Guesde Villeneuve-d'Ascq

Rue Jules Guesde Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/