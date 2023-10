Borlot des Vendanges Rue Jules Ferry Saint-Marcel, 19 novembre 2023, Saint-Marcel.

Saint-Marcel,Indre

Le Comité Saint-Vincent de Saint-Marcel organise son » Borlot des Vendanges », repas, bal gratuit animé par Gégé Musette.

Dimanche 2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Rue Jules Ferry

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Comité Saint-Vincent de Saint-Marcel organizes its « Borlot des Vendanges », a free meal and dance with Gégé Musette

El Comité Saint-Vincent de Saint-Marcel organiza su « Borlot des Vendanges », con una comida y un baile libre dirigido por Gégé Musette

Das Saint-Vincent-Komitee von Saint-Marcel organisiert seinen « Borlot des Vendanges », ein kostenloses Essen und einen Ball, der von Gégé Musette moderiert wird

