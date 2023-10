Conférence Rue Jules Ferry Saint-Marcel, 3 novembre 2023, Saint-Marcel.

Saint-Marcel,Indre

Conférence par Christian Pineau, Président de la Société Généalogique du Bas-Berry » : » Généalogie , une science au service des familles »..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . 4 EUR.

Rue Jules Ferry

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



Lecture by Christian Pineau, President of the Société Généalogique du Bas-Berry: « Genealogy, a science at the service of families ».

Conferencia de Christian Pineau, Presidente de la Société Généalogique du Bas-Berry: « La genealogía, una ciencia al servicio de las familias ».

Vortrag von Christian Pineau, Präsident der Société Généalogique du Bas-Berry »: « Genealogie , eine Wissenschaft im Dienste der Familien ».

