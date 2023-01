Bal Folk Rue Jules Ferry, Domène (38)

Bal Folk Rue Jules Ferry, Domène (38), 19 janvier 2023, . Bal Folk Jeudi 19 janvier, 20h30 Rue Jules Ferry, Domène (38)

7€

organisé par Folkadomène – Jacques Garde Rue Jules Ferry, Domène (38) Rue Jules Ferry, 38420 Domène, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40746 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 20h30 Roulez Galoche 22h30 Kinkatoniks source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

