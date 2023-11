ZIG ZAG ZOUG Rue Jules Ferry Caux, 21 novembre 2023, Caux.

Caux,Hérault

ZIG ZAG ZOUG, spectacle conte musical par Flavia Perez en partenariat avec le Centre Ressources Molière.

2023-11-21 17:30:00 fin : 2023-11-21 . .

Rue Jules Ferry

Caux 34720 Hérault Occitanie



ZIG ZAG ZOUG, musical tale show by Flavia Perez in partnership with the Centre Ressources Molière

ZIG ZAG ZOUG, cuento musical de Flavia Perez en colaboración con el Centre Ressources Molière

ZIG ZAG ZOUG, musikalische Märchenaufführung von Flavia Perez in Partnerschaft mit dem Centre Ressources Molière

Mise à jour le 2023-10-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE