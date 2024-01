Corruda Calandreta Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie, dimanche 21 janvier 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-01-21

La course organisée au profit de la calandreta reviendra pour sa 15ème édition.

Le départ aura lieu au stade Saint-Pée, ainsi que l’arrivée.

L’itinéraire est un tracé de 10 km. La course et le relais (2X5 km) se lanceront à 10h, tandis que la marche débutera sur le coup des 10h15.

Informations et inscriptions en ligne (jusqu’au 20/01) : www.pb-organisation.com

Buvette avec bières locales, apéritif avec produits du territoire en attendant les résultats.

Rue Jules Fabre Stade de Saint Pée

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn