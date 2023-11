FOIRE SAINT NICOLAS ET MARCHE DE NOEL A VILLAINES LA JUHEL Rue Jules Doitteau Villaines-la-Juhel, 2 décembre 2023, Villaines-la-Juhel.

Villaines-la-Juhel,Mayenne

Rendez-vous ce 2 décembre pour participer à l’événement annuel de fin d’année : la St Nicolas !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Rue Jules Doitteau

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire



Join us this December 2 for the annual end-of-year event: St Nicholas Day!

Acompáñenos el 2 de diciembre en el acto anual de fin de curso: ¡el Día de San Nicolás!

Wir treffen uns am 2. Dezember, um an dem jährlichen Ereignis am Ende des Jahres teilzunehmen: dem Nikolaustag!

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire