La 26e nuit du blues Rue Joseph Philippon Caen, 12 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La scène du Zénith de Caen ne sera pas trop grande pour accueillir l’affiche de cette 26e édition de la Nuit du Blues le dimanche 12 novembre.

Know Your Soul nous vient de Rouen pour interpréter dans un esprit très « Stax » des hits oubliés de la Soul et du Ryhtm’n’blues des années 60 et 70. Huit musiciens sur scène, une section cuivre éclatante, un chanteur charismatique, une section rythmique solidement ancrée dans un esprit « Stax » et emmenée par Florian Pons, le batteur de Paul Personne. La charismatique et explosive « Soul Sister » Koko-Jean dans un répertoire enchaînant des compos soul, blues et funk sera appuyée par le groove de l’orgue Hammond et la rythmique de son nouveau backing band barcelonais : The Tonics.

Et le Mississippi sera richement représenté avec les Mississippi Juke Ambassadors. Le plateau réunira trois guitaristes lead : R.L. Boyce, natif de Como, au son très libre et très rythmique, Anthony « Big A » Sherrod (de Clarksdale), un jeu brut, rauque avec une voix profonde et graveleuse et le jeune auteur-compositeur colombien Carlos Elliot Jr. adopté par la scène musicale du nord du Mississippi proposant un « Hill Country Blues » hypnotique. Au service de ces trois personnalités : The Cornlickers, le quartet résident du Red’s Lounge, le Juke joint le plus célèbre au monde situé à Clarksdale.

Une affiche Blues aux couleurs musicales variées, Soul, Funk, Rhytm’n’blues, alliant énergie et feeling. La soirée idéale pour entamer l’hiver..

2023-11-12 18:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Rue Joseph Philippon Zénith de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



The stage at Caen’s Zénith won’t be too big to accommodate the line-up for the 26th Nuit du Blues on Sunday November 12.

Know Your Soul hail from Rouen, France, to perform forgotten soul and ryhtm’n’blues hits from the 60s and 70s in a very « Stax » spirit. Eight musicians on stage, a dazzling brass section, a charismatic singer and a rhythm section firmly rooted in the « Stax » spirit, led by Florian Pons, Paul Personne’s drummer. The charismatic and explosive « Soul Sister » Koko-Jean’s repertoire of soul, blues and funk will be supported by the groove of the Hammond organ and the rhythm of her new backing band from Barcelona: The Tonics.

And Mississippi will be richly represented by the Mississippi Juke Ambassadors. The line-up features three lead guitarists: Como-born R.L. Boyce, with his free-spirited, rhythmic sound; Anthony « Big A » Sherrod (from Clarksdale), a raw, husky player with a deep, gravelly voice; and the young Colombian songwriter Carlos Elliot Jr., adopted by the North Mississippi music scene, with his hypnotic « Hill Country Blues ». Serving these three personalities: The Cornlickers, the resident quartet at Red’s Lounge, the world’s most famous juke joint in Clarksdale.

A Blues line-up of Soul, Funk and Rhythm’n’Blues, combining energy and feeling. The perfect evening to kick off winter.

El escenario del Zénith de Caen no será demasiado grande para acoger el cartel de la 26ª edición de la Nuit du Blues, el domingo 12 de noviembre.

Know Your Soul llega desde Rouen (Francia) para interpretar éxitos olvidados del soul y el ryhtm’n’blues de los años 60 y 70 con un espíritu muy « Stax ». Ocho músicos sobre el escenario, una sección de metales deslumbrante, un cantante carismático y una sección rítmica firmemente enraizada en el espíritu Stax, dirigida por Florian Pons, batería de Paul Personne. El carismático y explosivo repertorio de soul, blues y funk de la « Soul Sister » Koko-Jean estará apoyado por el groove del órgano Hammond y el ritmo de su nueva banda de acompañamiento de Barcelona: The Tonics.

Y Mississippi estará ricamente representado con los Mississippi Juke Ambassadors. La formación contará con tres guitarristas principales: R.L. Boyce, nacido en Como, con su sonido rítmico y de espíritu libre; Anthony ‘Big A’ Sherrod (de Clarksdale), un intérprete crudo y ronco con una voz profunda y cascajosa; y el joven cantautor colombiano Carlos Elliot Jr, adoptado por la escena musical del norte de Mississippi, con su hipnótico ‘Hill Country Blues’. Al servicio de estas tres personalidades están The Cornlickers, el cuarteto residente en Red’s Lounge, el juke joint más famoso del mundo en Clarksdale.

Una formación de Blues de variados colores musicales, Soul, Funk, Rhythm’n’blues, que combina energía y sentimiento. La velada perfecta para empezar el invierno.

Die Bühne des Zénith in Caen wird nicht zu groß sein, um das Line-up der 26. Ausgabe der Bluesnacht am Sonntag, dem 12. November, aufzunehmen.

Know Your Soul kommt aus Rouen und interpretiert in einem sehr « Stax-lastigen » Geist vergessene Hits des Soul und Ryhtm’n’Blues der 60er und 70er Jahre. Acht Musiker auf der Bühne, eine strahlende Blechbläsergruppe, ein charismatischer Sänger, eine Rhythmusgruppe, die fest im Geist von « Stax » verankert ist und von Florian Pons, dem Schlagzeuger von Paul Personne, angeführt wird. Die charismatische und explosive « Soul Sister » Koko-Jean wird in ihrem Repertoire, das Soul, Blues und Funk umfasst, vom Groove der Hammondorgel und dem Rhythmus ihrer neuen Backing Band aus Barcelona, The Tonics, unterstützt.

Und Mississippi wird mit den Mississippi Juke Ambassadors reichlich vertreten sein. Die Besetzung besteht aus drei Leadgitarristen: R.L. Boyce aus Como mit einem sehr freien und rhythmischen Sound, Anthony « Big A » Sherrod (aus Clarksdale) mit einem rohen, rauen Spiel und einer tiefen, kratzigen Stimme und der junge kolumbianische Songwriter Carlos Elliot Jr., der von der Musikszene im Norden Mississippis angenommen wurde und einen hypnotischen « Hill Country Blues » vorschlägt. Im Dienste dieser drei Persönlichkeiten stehen The Cornlickers, das Quartett, das in der Red’s Lounge, dem berühmtesten Juke Joint der Welt in Clarksdale, beheimatet ist.

Ein Bluesprogramm mit verschiedenen musikalischen Farben, Soul, Funk, Rhytm’n’Blues, das Energie und Feeling vereint. Der ideale Abend, um den Winter zu beginnen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité