« LES BALLYSHANNONS » CELTIC MUSIC FOLK TRAD ROCK Rue Joseph Galtiér Lodève, samedi 13 janvier 2024.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 21:00:00

fin : 2024-01-13

Une grande dose de trad, tombée dans le folk, s’est perdue dans le rock. La recette est efficace

Petite ville dans le County Donegal, Ulster, le haut lieu de festivals celtiques. Ces trois musiciens multi-instrumentistes savent créer une atmosphère endiablée et une joie de vivre contagieuse

Du pur trad. qui se joue dans les pubs de la verte Erin ou encore en Ecosse, vers le folk rock contemporain

Les Ballyshannons Folk Rock Trad Irlandais

Une grande dose de trad, tombée dans le folk, s’est perdue dans le rock. La recette est efficace.

Ici les codes sont faussés, le répertoire s’ouvre aux influences de chaque musicien.

Dans tous les cas, difficile de résister. On tape du pied, on se lève, on danse.

On partage une énergie. On se laisse aller……

Créé en 2002 avec plusieurs appellations, c’est la petite ville de Ballyshannon, qui a donné le nom à la formation d’aujourd’hui.

Petite ville dans le County Donegal, Ulster, le haut lieu de festivals celtiques.

Ces trois musiciens multi-instrumentistes savent créer une atmosphère endiablée et une joie de vivre contagieuse.

Du pur trad qui se joue dans les pubs de la verte Erin ou encore en Ecosse, au folk rock contemporain anglais et américain.

EUR.

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT LODEVOIS ET LARZAC