MIX ELECTRO WORLD AU PATIO Rue Joseph Galtiér Lodève, 9 décembre 2023 21:00, Lodève.

Lodève,Hérault

Les Sisters Wax proposent une playlist Electro-world avec les baffles de PAWO pour danser, swinguer, se trémousser, découvrir de nouveaux univers musicaux (electro-samba, electro-soufi, électro-highlife….).

Entrée gratuite avec PAF « au chapeau ».

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Sisters Wax offer an Electro-world playlist with PAWO speakers for dancing, swinging, shaking and discovering new musical universes (electro-samba, electro-soufi, electro-highlife….).

Free admission with PAF « au chapeau »

Las Sisters Wax proponen una lista de reproducción electro-mundial con altavoces PAWO, para bailar, balancearse, agitarse y descubrir nuevos mundos musicales (electro-samba, electro-soufi, electro-highlife….).

Entrada gratuita con PAF « au chapeau »

Die Sisters Wax bieten eine Electro-world-Playlist mit PAWOs Boxen zum Tanzen, Swingen, Schunkeln und Entdecken neuer Musikwelten (Electro-Samba, Electro-Soufi, Electro-Highlife….).

Freier Eintritt mit PAF « au chapeau »

