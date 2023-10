VOYAGE EN PAYS TEXTILE – COLLOQUE SUR L’INDUSTRIE TEXTILE Rue Joseph Galtier Lodève, 2 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le cadre de la programmation exceptionnelle « Voyage en Pays textile », rendez-vous à la médiathèque Confluence pour participer au colloque « l’Empreinte de l’Industrie Textile sur les Territoires d’Occitanie ». Ce colloque sera suivi d’un apéritif avec dédicaces et sérigraphie.

Programmation complète des 5 jours : https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/voyage-en-pays-textile/.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the exceptional « Voyage en Pays Textile » program, join us at the Confluence media library for the « L’Empreinte de l’Industrie Textile sur les Territoires d’Occitanie » conference. The symposium will be followed by an aperitif with autographs and screen-printing.

Full 5-day program: https://lodevoisetlarzac.fr/

En el marco del excepcional programa « Voyage en Pays Textile », acuda a la mediateca de Confluence para participar en la conferencia « La huella de la industria textil en los territorios de Occitania ». La conferencia irá seguida de un aperitivo con firma de libros y serigrafía.

Programa completo de 5 días: https://lodevoisetlarzac.fr/

Im Rahmen des außergewöhnlichen Programms « Voyage en Pays Textile » (Reise ins Textilland) treffen Sie sich in der Mediathek Confluence, um am Kolloquium « l’Empreinte de l’Industrie Textile sur les Territoires d’Occitanie » (Der Fußabdruck der Textilindustrie in den Territorien Okzitaniens) teilzunehmen. Im Anschluss an das Kolloquium findet ein Aperitif mit Signierstunden und Siebdruck statt.

