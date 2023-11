CE QUI NOUS LIE : ATELIER BRUITAGE Rue Joseph Galtiér Lodève, 18 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Vivez une expérience collective en composant une musique et une bande son en vous appuyant sur le langage cinématographique et la partition existante que sont les images muettes. Ou comment le son et la musique transforment l’image..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Live a collective experience by composing music and a soundtrack based on the cinematographic language and the existing score of silent images. Or how sound and music transform the image.

Participe en una experiencia colectiva componiendo música y una banda sonora a partir del lenguaje cinematográfico y la partitura existente en las imágenes mudas. O cómo el sonido y la música transforman la imagen.

Erleben Sie eine kollektive Erfahrung, indem Sie Musik und einen Soundtrack komponieren und sich dabei auf die Filmsprache und die bestehende Partitur stummer Bilder stützen. Oder wie Ton und Musik das Bild verwandeln.

