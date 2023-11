CE QUI NOUS LIE : ATELIER TABLE MASH-UP Rue Joseph Galtiér Lodève, 18 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Atelier créatif avec Charlélie Jardin. La table mash-up fait appel à votre imagination ! Mixez des extraits de films, de musiques et de bruitages et créez votre propre film..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Creative workshop with Charlélie Jardin. The mash-up table calls on your imagination! Mix film clips, music and sound effects to create your own film.

Taller creativo con Charlélie Jardin. La mesa de mash-up apela a tu imaginación Mezcla fragmentos de películas, música y efectos sonoros y crea tu propia película.

Kreativ-Workshop mit Charlélie Jardin. Der Mash-up-Tisch fordert Ihre Fantasie heraus! Mixen Sie Filmausschnitte, Musik und Geräusche und kreieren Sie Ihren eigenen Film.

