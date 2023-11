CE QUI NOUS LIE 2023 : ATELIER VIDEO POCKET FILM Rue Joseph Galtiér Lodève, 15 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Atelier créatif d’une heure avec Marie Demunter pour apprendre comment réaliser un court-métrage avec un téléphone, quelques notions de cinéma et de mise en scène..

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



One-hour creative workshop with Marie Demunter to learn how to make a short film with a telephone, and a few notions of cinema and directing.

Un taller creativo de una hora con Marie Demunter para aprender a realizar un cortometraje utilizando un teléfono, así como algunas nociones sobre cine y dirección.

Ein einstündiger Kreativworkshop mit Marie Demunter, in dem du lernst, wie man mit einem Telefon einen Kurzfilm dreht, einige Grundlagen des Films und der Regie.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC