CE QUI NOUS LIE : PRENDRE UN VERRE AVEC… LARA PUGH Rue Joseph Galtiér Lodève, 15 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Rencontre avec Lara Pugh, assitante caméra et réalisatrice qui vit à Lodève depuis 25 ans. Elle a développé un goût pour l’écriture et réalise son premier court début 2023..

2023-11-15 19:00:00 fin : 2023-11-15 20:00:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meet Lara Pugh, camera assistant and director who has lived in Lodève for 25 years. She has developed a taste for writing and is directing her first short film in early 2023.

Conozca a Lara Pugh, ayudante de cámara y directora que vive en Lodève desde hace 25 años. Le ha cogido gusto a escribir y dirigirá su primer cortometraje a principios de 2023.

Treffen mit Lara Pugh, Kameraassistentin und Regisseurin, die seit 25 Jahren in Lodève lebt. Sie hat eine Vorliebe für das Schreiben entwickelt und realisiert Anfang 2023 ihren ersten Kurzfilm.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC