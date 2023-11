ATELIER D’ÉCRITURE NUIT & ESPACE Rue Joseph Galtier Lodève, 8 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Un atelier pour laisser votre imaginaire s’envoler ! Autour de l’exposition Nuit & Espace des Éditions MeMo par Sylvie Reteuna.

À partir de propositions d’écriture simples et ludiques, inspirées des univers singuliers des autrices et auteurs de l’exposition, nous jouerons avec les mots et les images et nous irons à la rencontre de la nuit, de l’espace et des étoiles….

2023-11-08 10:30:00 fin : 2023-11-08 12:00:00. .

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A workshop to let your imagination soar! Around the exhibition Nuit & Espace by Éditions MeMo and Sylvie Reteuna.

Using simple, playful writing suggestions inspired by the singular universes of the authors in the exhibition, we’ll play with words and images and explore the world of night, space and the stars?

Un taller para dejar volar la imaginación En torno a la exposición Nuit & Espace de Éditions MeMo y Sylvie Reteuna.

A través de sencillas y divertidas propuestas de escritura inspiradas en los mundos singulares de los autores de la exposición, jugaremos con las palabras y las imágenes y exploraremos el mundo de la noche, el espacio y las estrellas..

Ein Workshop, um Ihre Fantasie beflügeln zu lassen! Rund um die Ausstellung Nuit & Espace der Éditions MeMo von Sylvie Reteuna.

Ausgehend von einfachen und spielerischen Schreibvorschlägen, die von den einzigartigen Welten der Autorinnen und Autoren der Ausstellung inspiriert sind, spielen wir mit Worten und Bildern und begegnen der Nacht, dem Weltraum und den Sternen?

