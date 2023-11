CE QUI NOUS LIE : EXPOSITION « LITTÉRATURE & CINÉMA : JE T’AIME MOI NON PLUS », DES EDITIONS GALLMEISTER Rue Joseph Galtiér Lodève, 8 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Exposition d’ œuvres originales imaginées et dessinées par des artistes pour illustrer les couvertures de livres édités aux Editions Gallmeister..

2023-11-08 00:00:00 fin : 2023-11-30 00:00:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Exhibition of original works imagined and drawn by artists to illustrate the covers of books published by Editions Gallmeister.

Exposición de obras originales imaginadas y dibujadas por artistas para ilustrar las cubiertas de los libros publicados por Editions Gallmeister.

Ausstellung von Originalwerken, die von Künstlern erdacht und gezeichnet wurden, um die Titelseiten der im Gallmeister-Verlag erschienenen Bücher zu illustrieren.

