CE QUI NOUS LIE : EXPOSITION DE PHOTOS LES FABRICANTES & FABRICANTS DE FILMS Rue Joseph Galtiér Lodève, 8 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Exposition de photos

Du réalisateur à la productrice, du comédien à la scripte, de la maquilleuse au chef-décorateur, ces portraits photographiques de fabricant·e·s de films installé·e·s en région racontent la personne, le métier, le film, par les lieux où ils ont été pris et le choix de leur mise en scène..

2023-11-08 fin : 2023-11-30

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Photo exhibition

From director to producer, from actor to script supervisor, from make-up artist to set designer, these photographic portraits of regional film-makers tell the story of the person, the job, the film, through the locations where they were shot and the choices made for their staging.

Exposición fotográfica

De directores a productores, de actores a guionistas, de maquilladores a escenógrafos, estos retratos fotográficos de cineastas afincados en la región cuentan la historia de la persona, el trabajo y la película, a través de los lugares donde se rodaron y la elección de la dirección.

Fotoausstellung

Vom Regisseur bis zur Produzentin, vom Schauspieler bis zur Drehbuchautorin, von der Maskenbildnerin bis zum Chef-Dekorateur: Diese fotografischen Porträts von Filmherstellern, die in der Region leben, erzählen von der Person, dem Beruf und dem Film, durch die Orte, an denen sie aufgenommen wurden, und die Wahl ihrer Inszenierung.

