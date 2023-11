EXPOSITION NUIT & ESPACE, ILLUSTRATIONS JEUNESSE Rue Joseph Galtiér Lodève, 8 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La médiathèque Confluence accueille une exposition d’illustrations jeunesse. Nombre des auteurs et autrices du catalogue de l’éditeur MeMo ont illustré la nuit.

Plongez à leurs côtés dans cet univers mystérieux et intrigant….

2023-11-08 fin : 2023-12-23 . .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Confluence multimedia library is hosting an exhibition of children’s illustrations. Many of the authors in the MeMo catalog have illustrated the night.

Dive into this mysterious and intriguing universe with them…

La biblioteca multimedia Confluence acoge una exposición de ilustraciones para jóvenes. Muchos de los autores del catálogo MeMo han ilustrado la noche.

Acompáñales en su inmersión en este mundo misterioso e intrigante…

In der Mediathek Confluence ist eine Ausstellung von Jugendillustrationen zu sehen. Viele der Autoren und Autorinnen aus dem Katalog des Verlags MeMo haben die Nacht illustriert.

Tauchen Sie mit ihnen in diese geheimnisvolle und faszinierende Welt ein…

Mise à jour le 2023-11-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC